El Manchester City enfrenta al Chelsea con el objetivo de postergar la coronación del Liverpool: hora, TV y formaciones

El partido se celebra sin público por la pandemia del coronavirus (Reuetrs)

Liverpool será coronado campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años sin patear una pelota el jueves si el Manchester City no logra vencer al Chelsea en Stamford Bridge.

Para este duelo, Pep Guardiola, anunció que rota a sus jugadores para dar prioridad a la Copa de Inglaterra, en la que el domingo su equipo juega ante el Newcastle. ”No podemos negar que nuestra mirada está puesta en el partido de Newcastle (cuartos de final). Es una final para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

A 20 puntos del Liverpool, el equipo de celeste necesita un milagro para ganar la Premier League, sólo lo hará si gana todos sus compromisos y el puntero cae en todos sus duelos. Por eso el entrenador español parece entregado al destino.

El City se ha mostrado impresionante desde la reanudación, con victorias contundentes ante Arsenal (3-0) y Burnley (5-0). ”Pero el equipo no está preparado físicamente para jugar 90 minutos cada tres días. No ocurrirá”, señaló Guardiola, haciendo referencia a que irá rotando en su once titular.

El atacante argentino del Manchester City, Sergio Agüero, reacciona tras sufrir una lesión en la rodilla en el partido ante el Burnley por la Liga Premie (Reuters)

La lesión de Sergio Agüero, operado de la rodilla izquierda este miércoles en Barcelona, fue un aviso importante. El argentino puede que no vuelva a jugar en las competiciones nacionales este curso, pero llegaría para la Champions en agosto.

Por su parte, Chelsea encara con optimismo el partido de la trigésimo primera jornada para consolidar una racha ganadora después de vencer en los dos últimos encuentros de la competición contra Aston Villa fuera de casa (2-1) y contra Everton como local (4-0). Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en 15 de los 30 partidos disputados hasta la fecha, con una racha de 53 tantos a favor y 40 en contra.

En referencia a los resultados como local, los conducidos por Frank Lampard han conseguido unas estadísticas de siete victorias, cinco derrotas y tres empates en 15 partidos jugados en su campo. En el papel de visitante, Manchester City tiene un balance de nueve victorias, cinco derrotas y un empate en 15 partidos jugados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio.

Los jugadores del Liverpool celebran el gol de Fabinho ante Crystal Palace por la Premier League. REUTERS / Phil Noble / Pool

A su vez, los hombres de Jurgen Klopp llegaron al borde de un esperado título de la Premier League con estilo al derrotar a Crystal Palace 4-0 en su regreso a Anfield el miércoles. Liverpool tiene una ventaja de 23 puntos sobre el campeón defensor City, que tiene ocho juegos para jugar, lo que significa que su 19º título en inglés, y su primera corona de la Premier League, es solo cuestión de tiempo.

La larga espera de los campeones europeos para regresar a la cumbre del fútbol inglés se ha extendido por tres meses debido al cierre sin precedentes del coronavirus. Los temores de que una temporada potencialmente récord podría declararse nula y sin efecto fueron descartados rápidamente, pero el regreso de la Premier League ha ofrecido a los Rojos la oportunidad de sellar el título en el campo en lugar de en una fórmula de puntos por juego.

Si el City logra mantener viva la carrera por el título en Chelsea, un punto sería lo suficientemente bueno para que Liverpool gane la liga cuando viajen a Manchester en un choque entre los dos mejores el 2 de julio.

TV: ESPN2

Hora:

Argentina y Uruguay: 16:15

Bolivia, Paraguay, Chile y Venezuela: 15:15

Ecuador, México y Colombia: 14:15

Posibles formaciones:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud y Pulisic.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesus y Sterling.

