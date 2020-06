Despiden de su club a una promesa del fútbol italiano por las fotos subidas de tono que publicaba con su novia en redes sociales

El futbolista deberá volver a Roma - @mirko_antonucci

El jugador italiano Mirko Antonucci dejó de formar parte del de Vitória de Setúbal de la primera división de Portugal, club en el que jugó 19 partidos después de llegar en calidad de cedido desde las inferiores de la Roma.

Pese a su buen rendimiento dentro del campo, el club luso decidió cortar unilateralmente con el contrato del futbolista después de considerar que compartía “imágenes subidas de tono” junto a su novia Ginevra Lambruschi, una influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores.

La promesa romana, de 21 años, que cuenta con casi 88 mil seguidores en su cuenta de Instagram, se mostraba en reiteradas ocasiones junto a su novia, pero fue un video en la red social “Tik Tok” tras una derrota contra el Boavista el que provocó la reacción de los directivos portugueses.

La influencer cuenta con más de medio millón de seguidores -@mirko_antonucci

Antonucci se disculpó por Instagram - @mirko_antonucci

“El jugador tiene que ser jugador del Vitória de Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa”, aseguró el entrenador del equipo, el español Julio Velázquez, durante la rueda de prensa en la que se anunció la rescisión del contrato del jugador.

“Mirko Antonucci ya no es un jugador en Vitória. Se le comunicó a su club local, Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador, sobre todo por respeto a los fanáticos y la historia del club y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad”, agregó.

Por su parte, el futbolista, arrepentido y tras prometer que dejará al margen su vida social, pidió disculpas por la misma vía antes de ser marginado: “Este mensaje es para decir que soy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verás sudar el jersey de Vitoria de Setúbal hasta la última gota”.

El club comunicó la rescisión del contrato - @mirko_antonucci

Antonucci tiene 21 años y es una joven promesa del fútbol en Italia @mirko_antonucci





Disputó los últimos seis partidos consecutivos y marcó un gol @mirko_antonucci

Al parecer, el club luso venía alertando a Antonucci por su comportamiento desde enero hasta que finalmente tomó una decisión. El extremo es una de las promesas del fútbol italiano y ya formó parte del combinado internacional en las categorías inferiores.

En el Vitoria de Setúbal participó de los seis últimos encuentros de manera consecutiva y protagonizó un gol. Ahora, deberá armar las maletas, partir rumbo a la capital italiana y ver qué le deparará el futuro.





