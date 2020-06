El dramático relato de la madre del joven que invadió el campo de juego para conocer a Messi: qué castigo recibirá su hijo

Habló la madre del joven hincha que saltó al campo de juego durante el partido Mallorca-Barcelona REUTERS

El retorno a la actividad del Barcelona en la Liga de España fue más que positivo, no solo por la goleada por 4-0 sobre el Mallorca para poder mantener la distancia como líder de la tabla, sino también por el golazo de Lionel Messi que despejó las dudas sobre su salud física. Sin embargo, el cotejo disputado el sábado quedó marcado por el hecho de que un joven burló a la seguridad e ingresó al campo de juego pese a que estaba prohibida la presencia de público en el estadio.

A los 54 minutos de juego, mientras el Blaugrana se imponía por 2-0, un joven de 17 años saltó al césped del Estadio de Son Moix, se tomó una foto con Jordi Alba y fue en busca de La Pulga para hacer lo propio pero rápidamente resultó aprehendido por la seguridad. Este hecho obligó a La Liga a tomar medidas legales y desde la institución aseguraron que denunciarán penalmente al chico por el delito cometido.

En las últimas horas, quien salió a pedir disculpas públicamente fue la madre de este muchacho. Lo hizo a través de un video que generó un fuerte impacto en el público español por el dramático relato de la mujer. “Mi niño no era consciente de lo que hacía. Quiero pedir perdón en su nombre. Soy madre soltera con tres hijos y una situación económica mala. No volverá a pasar”, expresó entre lágrimas en las imágenes difundidas por la cadena Deportes Cuatro.

La madre explicó entre lágrimas que su hijo deberá trabajar todo el verano para pagar la multa económica con la que se lo sancionó

Además, la progenitora del joven que llevaba puesta una camiseta de la selección argentina con el número ’10′ detalló cómo se enteró del hecho. “Me llamó la policía y ahora tiene que trabajar todo el verano para pagar (la multa). Mi hijo aún es un niño y se dejó influenciar por sus amigos", afirmó.

Cabe recordar que el propio joven había develado su plan y declaró que tenía todo premeditado de antemano. “Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo. Mi ilusión, mi sueño, es conseguir una foto con él, por eso llevaba meses, muchos meses, esperando este momento. He venido con mis amigos y, a los 40 minutos de juego, les he dicho ‘venga, que tengo que colarme’ y he saltado una valla de unos dos metros, he bajado tranquilamente las escaleras de la grada y he saltado al campo”, fueron las palabras del niño nacido en Francia.

El joven dijo a los medios que intentó hacerse una foto con el capitán, pero que el crack argentino lo “esquivó”. Sin embargo, sí consiguió fotografiarse con el defensor Jordi Alba antes de ser detenido por la policía. Tras su identificación, el menor de edad debió eliminar las imágenes que había captado y terminó sancionado.

