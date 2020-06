La denuncia penal que interpondrá La Liga al fanático que irrumpió en el campo para fotografiarse con Messi

La Liga denunciará al fanático francés -. REUTERS/Albert Gea

LaLiga anunció este domingo que “va a interponer las acciones penales correspondientes” ante el incidente que protagonizó el espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio Visit Mallorca durante la disputa del Mallorca-Barcelona “por considerar que los hechos son constitutivos de delito”.

A través de un comunicado, LaLiga manifestó “su condena absoluta a este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud de los demás y la integridad de la competición”.

Además, apuntó que, “ante el incidente del espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio del Visit Mallorca, sin autorización alguna, incumpliendo los protocolos establecidos en la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada, LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito”.

El joven pretendía fotografiarse con Lionel Messi - REUTERS/Albert Gea

En el minuto 54 del choque entre el Mallorca y el Barcelona, que finalizó con triunfo del líder de LaLiga Santander por 0-4, un joven de 17 años saltó al césped ataviado con una camiseta de la selección argentina para hacerse una foto con el delantero azulgrana Lionel Messi.

Accedió al estadio “trepando por un muro”, según confirmó este domingo a Efe el jefe de seguridad del Mallorca, José Costana.

El espontáneo dijo a los medios que intentó hacerse una foto con el capitán y referente del FC Barcelona, pero que el crack argentino lo “esquivó”. Sin embargo, sí consiguió fotografiarse con el defensor Jordi Alba antes de ser detenido por la policía.

Tras su identificación, el joven debió eliminar las imágenes que había captado y será sancionado con una multa.

Un grupo de seguridad sacó al fanático del campo REUTERS/Albert Gea

“Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo”, aseguró el francés a los medios que aguardaban su salida. “El plan me ha fallado por los nervios”, agregó, haciendo alusión a que no pudo cumplir con su objetivo de fotografiarse con “La Pulga”.

“He venido con mis amigos y, a los 40 minutos de juego, les he dicho ‘venga, que tengo que colarme’ y he saltado una valla de unos dos metros, he bajado tranquilamente las escaleras de la grada y he saltado al campo”, explicó.





