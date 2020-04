“Lo que me acuerdo de ese partido es que teníamos que ganar sé o sí, porque el United siempre ganaba. Estábamos nerviosos, con ganas de que terminara todo y celebrar, pero la pasamos mal hasta los últimos minutos. Yo no venía teniendo un buen partido, estaba desaparecido y el tiempo se me pasaba muy rápido. Cuando Dzeko hace el empate dije ‘me la voy a jugar’, así que bajé un poco para buscar la pelota para dársela rápido a Balotelli. Mi intención era buscarlo, que él la aguantara y me la diera así yo le pegaba al arco. Cuando la recibo, me saco una marca de encima y se la doy a Mario, él la aguanta y me la pasa desde el suelo, entonces la pelota no me quedó tan cómoda para patear de una. La acomodé un poquito, pensé que el central se me iba a tirar y busqué el penal. Pero cuando me pega el defensor no me dio tan fuerte como para tirarme, me tocó un poquito y yo vi la pelota que estaba cerca del arco, así que dije ‘pateo’. Lo peor fue que quise patear fuerte cruzado y me salió al primer palo, no sé qué pasó. Después, viendo la jugada, me di cuenta que si la cruzaba me la podía haber tapado un defensor que se tiró. Festejé el gol, todo, y dije ‘qué bien que pateé’”.