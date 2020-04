A grandes rasgos, las entidades han tomado las mismas medidas: cada jugador tiene que ducharse en casa y los eventos comunitarios, como el desayuno y el almuerzo, se cancelaron. “Voy a entrenar en mi auto, eso es normal. Llegamos justo para entrenar, 15 o 20 minutos antes, y nos vamos apenas termina. Entrenamos en grupos de a cinco jugadores y todos nos cambiamos en un vestuario distinto, así que no hay contacto. Recién nos encontramos dentro de la cancha y hacemos todos ejercicios en los que se respeta el metro y medio de distancia. Son todos ejercicios de velocidad, circuitos de pases, definición, todo en lo que no haya duelos uno contra uno. Antes era habitual tomar mate antes o después de los entrenamientos, ahora ya no se hace más. Tampoco nos duchamos en el club”, detalla el argentino Mateo Klimowicz, de 19 años, quien juega actualmente en el VfB Stuttgart.