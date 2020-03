¿Cómo nació esta relación entre Lautaro Martínez y el Barcelona que todavía no pudo consumarse? Según indicó el diario catalán Mundo Deportivo, todo comenzó hace cuatro años. En aquellos tiempos, el potente atacante no era titular en Racing, pero si se presentaba como un futbolista que pronto daría el salto al primer equipo. La primera vez que ojeadores del Barcelona vieron al joven de 22 años fue en el Torneo Internacional COTIF 2016 - certamen que se celebra todos los años en Alcudia, España, para la categoría Sub 20-.