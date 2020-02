Guardiola también aprovechó la oportunidad para aclarar su futuro: “¿Por qué debería irme? Dije hace un mes que me encanta este club, me gusta estar aquí. ¿Por qué debería irme?”, comentó en diálogo con Sky Sports en el campo de juego. “Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Este es mi club y estaré aquí. Hacemos un llamamiento. Cuando alguien cree que tiene razón, tiene que pelear. El club tiene que pelear y confío en el club al 100% de lo que han hecho y me han explicado. Esta situación no está terminada y hasta que no se resuelva tienes que jugar y jugar y eso es lo que va a suceder”, concluyó.