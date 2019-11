Cristiano Ronaldo es una de las figuras internacionales que acaparan la atención de los amantes del fútbol de todo el planeta. A lo largo de su carrera cosechó una gran cantidad de títulos colectivos y reconocimientos individuales. Los 5 Balones de Oro, las 4 Botas de Oro, las 2 ediciones de The Best y el mejor jugador de la FIFA en 2009 son algunas distinciones que no conforman a la familia del astro lusitano.