Finalmente, mañana se completará el cuadro del Grupo D con un partido con todos los condimentos porque volverán a enfrentarse, esta vez en el Wanda Metropolitano, el Atlético Madrid de Diego Simeone y la Juventus de Cristiano Ronaldo, tras la dura eliminación que los italianos a los españoles en Turín con los recordados tres goles del portugués por los octavos de final. La Juventus, ahora dirigida por Maurizio Sarri, ha vuelto a perfeccionar su plantel para ir en búsqueda de su postergado objetivo de la Champions, por lo que invirtió en jugadores como el holandés De Ligt, el francés Adrien Rabiot, en tanto que regresó Gonzalo Higuaín. Por su parte, los "colchoneros" no se quedaron atrás y renovaron toda su defensa con la llegada de Kieran Trippier, Mario Hermoso y Renán Lodi, los volantes Marcos Llorente (ex Real Madrid) y Héctor Herrera (mexicano ex Porto) y muy especialmente, el joven creativo portugués Joao Félix, para muchos, una de las grandes estrellas del futuro. Completan este grupo el Bayer Leverkusen de Lucas Alario y el chileno Charles Aranguiz y el Lokomotiv de Moscú, con el delantero peruano Jefferson Farfán y varios jugadores de la selección rusa.