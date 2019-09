Boateng jugó la primera mitad del año en el cuadro catalán, al que arribó cedido proveniente del Sassuolo. La idea de la dirigencia fue contratar a un delantero de experiencia que pueda suplir a Luis Suárez en los partidos de menor trascendencia. Sin embargo, el ghanés de 32 años no estuvo a la altura. "Para ser sincero, para mi carrera futbolística no fue una buena decisión ir a Barcelona. Apenas jugué, no estaba detrás de Luis Suárez sino detrás, detrás, detrás de Suárez. No podía esperar para volver a jugar. Tuve que esforzarme para no romperme mentalmente".