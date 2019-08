En la nueva propuesta podría estar incluido el extremo francés Ousmane Dembélé, quien no ha rendido como se esperaba en la cancha y ha tenido algunas actitudes afuera que al Barça no le han gustado. En cualquier caso, esté incluido el jugador galo o no, el diario SPORT informa que el tope que están dispuestos a gastar por el brasileño es de 170 millones de euros.