El plan de Florentino Pérez es pagar una parte de la transferencia en cash y el resto con jugadores que podrían interesar en el elenco francés (salvo Casemiro, a quien el DT considera clave dentro de su '11'). En esa lista, según Globoesporte, aparecen los nombres de Gareth Bale (no es tenido en cuenta por Zidane), Keylor Navas (no es prioridad y podría ser alternativa para el PSG si no logra fichar a Gianluigi Donnarumma) y Luka Modric (el croata hoy prefiere seguir en España). Además, para seducir al jugador, le ofrecería un salario mayor al que podría ganar en Catalunya.