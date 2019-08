"Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas", agregó.