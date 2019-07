View this post on Instagram

Ai microfoni ti chiedono a fine partita :"Come hai fatto a pensarlo un gol così?" Semplice, non lo pensi un gol così, lo fai! Sono orgoglioso di averlo fatto con la maglia della mia città. Grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno scritto🙏❤️⚪⚫ Sound on🔉 #beachsoccer #vbs #viareggiobeachsoccer #serieabeachsoccer #chepartita #soundon #graziedicuoreatutti #avantiviareggio #iambeachsoccer #ilovethisgame