Antes de su descompesarse, Militão se definió como "un jugador polivalente que juega por amor a lo que hace" y se mostró preparado para estar a las órdenes de Zidane: "He venido a hacer mi trabajo, se que no va a ser sencillo pero si el entrenador me da la oportunidad haré un buen trabajo. La titularidad la decide Zidane. Yo haré mi trabajo y lo que él decida será estupendo. Si quiere que juegue lo haré, manteniendo los pies en la tierra."