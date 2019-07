Ya el divorcio entre el París Saint Germain y Neymar es un hecho, solamente falta que se consume. El delantero brasileño, quien no jugó la Copa América por una lesión en su tobillo derecho, fue el gran ausente en los regresos a los entrenamientos del club parisino de cara a la temporada 2019/20. Y no fue su problema físico el motivo de su baja, sino que argumentó que tenía que cumplir con su agenda comercial e institucional. Mientras tanto, la prensa europea apunta que el jugador no tendría la intención de incumplir sus obligaciones y busca una salida.