"¿Alguna vez visitaron Uruguay? Un país pequeño y fuerte. El Río de la Plata, la garra Charrúa, el mate, el maracanazo, La Celeste. Esto es mucho, pero no es todo. Lo que significa ser uruguayo no entra en un video corto. Para explicarles lo que significa el alma uruguaya necesito ir a mostrarles en Milán, en la cancha. Soy Diego y ahora van a ver", advirtió el ex defensor del Atlético de Madrid.