Luego de que el francés Michel Platini, ex futbolista y ex presidente de la UEFA, fuera detenido como parte de una investigación francesa sobre la corrupción en la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA 2022 a Qatar, sus abogados afirmaron en un comunicado que "no tiene estrictamente nada que reprocharse y está totalmente ajeno a unos hechos que lo superan".