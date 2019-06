El París Saint Germain adquirió a Neymar en 2017 abonando la cláusula de rescisión, que ascendía a 222 millones de euros. En consecuencia, el empresario qatarí Nasser Al-Khelaïf, presidente del club, pretenderá recuperar la inversión, aunque en la actualidad se encuentre en conflicto con el brasileño. "Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieran o no entiendan, lo hablamos. Nadie lo obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Él vino a sabiendas para unirse a un proyecto", declaró en una entrevista a la revista France Football, subrayando que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento.