Una de las razones por las que la estrella del Barcelona no pudo brillar fue por Wilmar Barrios, quien trabajó para resistir sus ataques: "La seguridad siempre será en lo defensivo, de atrás hacia adelante. Teniendo jugadores para no perder la zona. (Ante Argentina) No podíamos dar ventajas y línea por línea estuvimos bien", señaló el ex Boca Juniors.