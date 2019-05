Esta final tampoco habría existido sin la victoria clave en fase de grupos de los Spurs sobre el PSV holandés. Ese día estuvo en el arco Paulo Gazzaniga y fue pieza fundamental para el triunfo 2-1 dejando una perlita que le puso "los pelos de punta" a su padre: "Lo sufrí, como todo padre uno no quiere que le hagan goles. No me esperaba ese enganche a Lozano, pero salió bien. Es algo que hacía mi viejo, Mario, que le encantaba jugar con los delanteros o mi hijo Gianfranco que también tiene ese estilo". El abuelo de Paulo también fue portero. En la familia Gazzaniga se nace con los guantes puestos.