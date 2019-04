Mourinho también hizo foco en uno de los equipos sensación en Europa: el Ajax de Erik ten Hag. El luso, que lo enfrentó la pasada temporada, analizó al conjunto holandés: "Les dimos el partido que no querían. Se quejaron del juego en largo sobre Fellaini, del juego físico. Se quejaron porque no podían lidiar con eso. Si te enfrentas al Ajax jugando su mismo fútbol, tienes el riesgo de que sean mejores que tú. Sí me los imagino jugando contra el Liverpool o el Barcelona en la final. Si lo logran, creo que pueden ganar con su nivel. Cuando no tienes calidad, tienes que tener un punto de vista basado en la estrategia, darles lo que no quieren tener".