"Es muy difícil hablar desde el pensamiento si no estoy en ese lugar. Si le hago esa pregunta a un hincha, qué haría en esa situación, no sabría lo que hacer si un día es entrenador. Ser técnico de un equipo es una cosa, ser seleccionador es otra. Hay todo un país detrás con una cultura futbolística y pasional despiadada. Genera otro ámbito que no tiene nada que ver con ser técnico de un club. Lo que me gustaría a mí es más que tener un equipo, tener una cualidad u otra, es tener la paz para poder sostener todo eso que rodea al entrenador y no se ve, que no sólo es elegir jugadores, crear un sistema o hacer una táctica… El que asume ese rol debe estar capacitado para llevar ese rol y esa es la parte más difícil del fútbol".