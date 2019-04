En la previa a este compromiso, la Curva Nord emitió un duro comunicado contra Icardi. "Después de una confrontación interna, todos los grupos de la Curva Nord decidimos por unanimidad que el comportamiento del nerazzurro número 9 ya no debería ser tolerado. El Nord cree que Icardi ha demostrado que no posee el carácter necesario, no solo para obtener un rango de capitán, tampoco para poder construir un futuro en su figura para obtener un vestidor unido. Con este lanzamiento invitamos a la compañía a tomar lo antes posible los pasos necesarios para retirarlo de un grupo que no parece estar dispuesto a compartir con él el camino inmediato".