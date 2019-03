El primero de ellos, de 23 años, viene de jugar en el Atlético Madrid, club en el que debutó como profesional y en el que se ha afianzado las últimas dos temporadas. "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", declaró en diálogo con la web oficial del elenco español.