"Más de 20 partidos en el banquillo… más claro no podía estar. Tenía la sensación de que hiciera lo que hiciera no podría jugar", reconoció Navas acerca de la imposibilidad de jugar en el equipo de Solari. "No me importaba. He sido profesional. No me quería enfocar en eso sino que soy un privilegiado. Ver el club en el que estoy y la familia por la que luchar. Eso me motivaba para vencer eso y seguir haciendo las cosas bien. Todos sabían cual era mi desempeño entrenando".