Además de trabajar en su técnica, el padre de Son le ha enseñado que el respeto es un valor fundamental en el fútbol. "Cuando era niño, mi padre me dijo que si un oponente se lastima, debo soltar el balón. Si eres un buen futbolista pero no sabes respetar a los demás, no eres nadie. Él todavía me lo dice. A veces es difícil, pero somos humanos antes de ser futbolistas. Debemos respetarnos unos a otros. En el campo y fuera de él", sostiene quien fuera la estrella de Corea del Sur en el Mundial 2018.