Algunos de los futbolistas del Inter no están a gusto con la faceta mediática de la pareja y representante del delantero. Perisic, en su momento, se enojó cuando la empresaria sostuvo que el croata estaba presionando para ser traspasado a otra institución y que su nivel no era el esperado. "Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión", le recriminó al argentino.