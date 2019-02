El árbitro Martínez no reflejó en el acta nada de lo sucedido ("no he puesto nombres en el acta porque no sé quiénes han sido y naturalmente por lo que he redactado no puede haber sanciones a los jugadores") pero 11 días después, analizando los videos, el Comité de Competición decidió castigar a tres jugadores por equipo (Maradona, Clos, Migueli, Goikoetxea, Sarabia y De Andrés) con tres meses de suspensión para todo tipo de partidos (amistosos incluidos) y como las vacaciones no contaban, recién podrían volver a jugar por la Liga Española a mediados de octubre de 1984, para la temporada 1984/85 pero la sanción no era aplicable a la selección española, que debía jugar la Eurocopa de Francia. Al final, nadie cumplió la sanción. Maradona se fue a Nápoles (ese terminó siendo su último partido oficial) y hubo una amnistía general para los demás. Para variar, aún así, Goikoetxea fue expulsado en el primer partido de liga del Athletic en la temporada siguiente.