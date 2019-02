Sin embargo, Mourinho dejó en claro que la forma por la que optó Kepa no fue la indicada: "Pero después no me gusta que deje al entrenador y al asistente en una situación de fragilidad, incluso a un compañero suyo (Wilfredo Caballero) que estaba preparado para entrar y que al final se ha visto en un lío que no es suyo. Es una situación complicada".