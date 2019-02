"El nombre de Icardi ha estado en diferentes ocasiones sobre la mesa en la zona noble del Real Madrid. Todas ellas por indicación de la dirección deportiva y en todas ellas se escuchaba lo mismo: 'No podemos fichar a ese jugador y no es por su culpa'. Ese motivo no era otro que la presencia de su pareja Wanda Nara en cualquier movimiento alrededor del buen delantero del argentino", informó José Felix Díaz en el diario MARCA.