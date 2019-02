El hombre que respondió las preguntas del diario francés L'Equipe es Frederic Dubois, director de la filial francesa del GeoXyz, la compañía dueña del buque de rescate. "Durante los últimos días esperamos para saber si íbamos a volver o no por los restos. Y si es así, ¿cómo procedemos? Deben saber que no existe ninguna obligación legal de retirar el accidente. Está a una profundidad de 67 metros, no representa un obstáculo para la navegación", advirtió.