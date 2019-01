"Es todo muy confuso, difícil. Hay muchas puntas que investigar. No pueden desaparecer dos personas así como si nada y que nadie las busque, que no haya rastros. Ese es el pedido de amigos y la familia, que está destrozada. Emiliano no merece que lo dejen, y no vamos a dejar que lo dejen", señaló en una entrevista con Radio La Red en la que aclaró que decidió dar la nota para que continúe la atención sobre el hecho.