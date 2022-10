Pipita Higuaín reveló que Marcelo Gallardo le envió un audio por su retiro: las sentidas palabras del Muñeco que lo hicieron emocionar

La emoción de Pipita Higuaín tras disputar su último partido como futbolista profesional.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín jugó su último partido como futbolista profesional en la caída de su equipo, Inter Miami, por 3 a 0 ante New York FC, que lo eliminó en la instancia de octavos de final de la Major League Soccer (MLS) estadounidense. El Pipita anunció hace 15 días que se retiraría del fútbol a los 34 años (el 10 de diciembre cumplirá 35), una vez que concluyera la participación de Inter Miami en los “play offs” de la MLS a los que clasificó por primera vez en su corta historia de casi cinco años de vida institucional y deportiva.

Higuaín expresó su emoción tras cerrar su etapa como futbolista profesional luego de una extensa y exitosa carrera que concluyó tras la eliminación: “Se acaba lo que más amé como trabajo durante la mitad de vida, 17 años y medio de carrera. Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso porque di todo hasta hoy”.

Compañeros y rivales saludaron al Pipita Higuaín que cerró una exitosa estapa como futbolista.

Durante la conferencia de prensa, Pipita habló de diversos temas acerca de las distintas etapas de su vida futbolística. Surgido de las divisiones inferiores de River Plate, también recordó sus inicios en el Millonario junto a Marcelo Gallardo, quien fue protagonista del fin de semana por su despedida como entrenador.

“Con respecto a Marcelo... me escribió. Me mandó un audio muy lindo cuando me retiré. Fue una persona que me vio crecer desde los 17 años. Tengo recuerdos maravillosos por cómo me trató y por cómo fue conmigo. Siendo tan joven, haber podido jugado con él y hoy ver que es el mejor técnico de la historia de donde yo crecí, para mí es doblemente orgullo”, reveló.

Pipita Higuaín se rindió a los pies de Marcelo Gallardo.

En relación al anuncio del Muñeco, que no renovará su vínculo que concluye en diciembre, Higuaín destacó: “Sin duda que ser el mejor técnico de la historia de River no es simple... la gente piensa que es simple. Te ven por lo que lograste por estar en uno de los mejores equipos del mundo y es difícil, sobre todo mantenerse. A Marcelo mandarle un fuertísimo abrazo, soy un eterno agradecido a cómo me trató y ojalá que en su nueva etapa... en el club que él elija, no tengo dudas de que lo va hacer espectacular. Estar ocho años y medio en un club de Argentina es muy muy muy difícil”.

El delantero que concluyó su carrera con 366 goles y 14 títulos había anunciado hace dos semanas su decisión de retirarse del fútbol. “Lo más importante es dar todo y yo siento eso”, resumió Pipita. “No me veo siendo entrenador ni nada por el estilo. Sería volver al ambiente en el que tantos años estuve y porque el que me estoy retirando. Quiero disfrutar otras cosas”, contó el delantero subcampeón del Mundo con la Argentina, en conferencia de prensa.

“Jugué las finales de todas las competiciones”, remarcó el goleador, que el próximo 9 de diciembre cumplirá 35 años. Consultado por el próximo Mundial de Qatar, el ex Napoli y Juventus, de Italia, contó que seguirá al equipo como “hincha” y deseó que puedan “coronarse” campeones ya que “sería algo muy lindo para el país”.

Pipita Higuaín se despidió del fútbol profesional

