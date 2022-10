Courtois explotó contra el Balón de Oro tras la premiación a Benzema: “Parece que vale más marcar un gol que pararlo”

El arquero tuvo un duro análisis contra la organización

En París se vivió una jornada de gala con la entrega de premios a los mejores jugadores del planeta. El delantero francés Karim Benzema, ganador del Balón de Oro, y el arquero belga Thibaut Courtois, quien se quedó con el trofeo Lev Yashin, compartieron sus galardones individuales con el resto de sus compañeros del Real Madrid y el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Antes de iniciarse la sesión de trabajo del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, el goleador y el golero quisieron hacer extensible su éxito con sus compañeros con los que posaron en el campo de entrenamiento junto al estratega italiano. Por lo tanto, todos los jugadores del Merengue felicitaron a las estrellas internacionales, quienes posaron sonrientes durante la ceremonia con los premios que recibieron en la capital francesa.

Sin embargo, en declaraciones brindadas a la Cadena Ser de España, Thibaut Courtois apuntó contra la organización al asegurar que “parece que vale más marcar un gol que pararlo. Esto es una batalla que queda por ganar”. En sus argumentos, la figura belga realizó un duro análisis: “No digo ganarlo... pero obtienes La Liga y ganas la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas... y solo quedas séptimo. No estás ni en el podio. En el Top10 no había ni tan siquiera un defensa. Al menos este año se han inventado el trofeo de mejor arquero”.

Courtois, cuyas brillantes atajadas ayudaron a la Casa Blanca a mantener a derrotar al Liverpool en la final del trofeo más codiciado de Europa, se quedó con el premio Lev Yashin, pero le pareció muy poco. “No podría haber tenido una temporada mejor, especialmente con las paradas en la Liga de Campeones”, aseguró también en una entrevista con la agencia Reuters tras la ceremonia, antes de que el premio principal fuera para su compañero. “Como portero no se puede hacer más, ganando La Liga y la Champions League de la forma en que lo hicimos”, insistió.

El año pasado, Gianluigi Donnarumma quedó en el décimo puesto de la clasificación del Balón de Oro tras ser elegido como la gran figura en la victoria de Italia contra Inglaterra tras la tanda de penales en la final de la Eurocopa. “Naturalmente, estar entre los 10 primeros es fantástico, pero desgraciadamente, a la hora de las votaciones, se pasa por alto a los porteros y se favorece a los delanteros”, subrayó Courtois. Y concluyó: “No es para tanto, pero se está infravalorando a los arqueros, aunque hemos participado mucho más en el juego, a veces casi como creadores de juego”.

