El llanto de Marcos Rojo al hablar de su lesión en el triunfo de Boca Juniors y por qué teme el peor diagnóstico

Boca Juniors logró un triunfazo en Junín ante Sarmiento y quedó a un paso del título de la Liga Profesional. El Xeneize ganó por la mínima con gol de Luca Langoni y se alejó a cuatro puntos de sus escoltas Atlético Tucumán y Racing Club. Sin embargo, no fue todo alegría en el equipo que comanda Hugo Ibarra, ya que uno de sus baluartes como Marcos Rojo sufrió una dura lesión en el primer tiempo y se retiró del campo de juego entre lágrimas.

Al defensor se le trabó la pierna en su intento por recuperar una pelota y automáticamente pidió el cambio por un dolor en su rodilla derecha. De inmediato, el ex jugador de la selección argentina, quien había errado un penal segundos antes, pidió el cambio y fue consolado por sus compañeros.

Al término del encuentro, Marcos Rojo dialogó con ESPN y se quebró al hablar de su lesión y contó por qué teme el peor diagnóstico. “Todo indica que son los ligamentos, eso es lo que yo sentí. Tengo la rodilla bastante fuerte y tuve torceduras, pero me hizo acordar mucho a lo que me pasó en Inglaterra en 2017. Para mí que son los ligamentos cruzados, pero vamos a esperar por la resonancia”, contó el ex defensor del Manchester United.

Rojo también le agradeció al equipo por la entrega y el gesto de apoyo cuando sufrió la dura lesión. No solo en el campo de juego, donde todos se acercaron a darle ánimo, sino por lo que contó después que le dijeron en el vestuario: “Desde que me caí en la cancha hasta ahora donde en el vestuario me dijeron que lo van a ganar por mí. Es lindo ver este gesto, me pongo muy contento por el triunfo y por los chicos. Sí me emociono, porque estoy comparto todos los días con ellos y la mayoría son chicos, que están dando los primeros pasos y dejan la vida por el equipo”.

Marcos Rojo sufrió la lesión cuando promediaba la etapa, y poco tiempo después del penal que tuvo a favor y que el arquero Meza desvío al córner tras una gran reacción con los pies. El defensor justo había recuperado la titularidad tras superar una dolencia muscular. “Estaba bien, venía recuperado pese a sufrir el sóleo. Por ahí la carga de partidos, terminamos de jugar la final con Tigre y a los cinco días ya estábamos entrenando de nuevo. Eso fue lo que me costó a mí y a mis compañeros. tenemos muchos lesionados, pero todos están pasando por lo mismo. Ahora desde mi lugar habrá que apoyarlos a ellos desde afuera”.

Sobre los próximos pasos, Rojo dijo que aguardará por lo que arroje la resonancia este viernes y que ahora piensa en estar con la familia e hijas. “Hay que darle para adelante, pasar estos días de dolor tristeza, y ya ponerme en la cabeza en la recuperación. Hacer lo mejor posible y volver a la cancha que es donde más feliz me hace. A partir de mañana quiero meterle con todo a esto”.

Para terminar, Rojo analizó el partido y los minutos finales donde el equipo sufrió más de la cuenta, ya que había creado varias situaciones claras de gol. “Al final ellos se vinieron, nos tenían con centros y sabíamos que iba a ser difícil. Nos pusieron dos delanteros y se venían, ahí empezamos a como locos y alentarlos para que dejen todo que faltaban pocos minutos. Soy así, vivo el fútbol de esta manera. A veces critican por cómo vivo y juego, pero es mi forma, lo hice toda la vida así, desde que soy chico. Me gusta ganar y competir, ver al equipo como dejaron la vida, se tiraron de cabeza, querían ganar, esto te emociona mucho, y quería estar con ellos”.

Sobre el final, lamentó los incidentes en la previa, donde en la tribuna neutral hubo peleas entre hinchas de Boca Juniors y de Sarmiento de Junín, y pidió tranquilidad al hablar del título. “Es lamentable que sigan pasando estas cosas, había mucha gente y chicos, fue muy feo. Ya pasó, ahora hay que seguir adelante. ¿Cuánto de porcentaje del campeonato se ganó? Estamos muy cerca, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir todavía que no está nada terminado. Racing y Atlético Tucumán están atrás y no bajan los brazos. Tenemos que seguir igual, ganando lo más posible”.

