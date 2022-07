Show musical, emoción y la presencia de Roger Federer: así fueron los festejos de los 100 años del Court Central de Wimbledon

*Cliff Richard sorprendió a los espectadores con su repertorio en las tribunas

Un momento histórico se vivió en el Reino Unido. La música de Cliff Richard marcó el inicio de un espectáculo alternativo que fue más allá de los partidos que animaban los tenistas en el tercer Grand Slam del año. Sin dudas, la escena más emblemática fue cuando el suizo Roger Federer visitó el court central, con motivo del centenario de la mítica pista que tuvo su fiesta en el día que se termina con la tradición del Middle Sunday.

Su Majestad estuvo acompañado por su padre, Robert, y por su entrenador, Severin Luthi. Durante su estadía se paseó por las instalaciones del All England Club, encaminándose hacia el lugar que lo acobijó durante toda su carrera.

Es que la organización celebró el 100 aniversario de la pista central, con una ceremonia que tuvo lugar antes del primer encuentro del día, el que enfrentó a la británica Heather Watson y a la alemana Jule Niemeier.

*Las leyendas se vistieron de gala en el Court Central

Este es el primer Wimbledon sin la presencia del helvético desde el de 1997. En 1998 llegó por primera vez al Grand Slam londinense para disputar el torneo júnior, que además ganó. En 1999 comenzó a competir en el cuadro principal, hasta que llegó su primera gran victoria en 2001, cuando derrotó en octavos de final a Pete Sampras. Hoy se cumplen 21 años del día en el que Federer viró el rumbo del tenis mundial.

El suizo levantó su primer título en 2003, ganando cinco consecutivos hasta 2008, algo que solo ha conseguido en la Era Abierta, el sueco Bjorn Borg.

Además de haber disputado algunos de los mejores partidos de la historia, como la final perdida en 2008 contra Rafael Nadal, Federer ha ganado en ocho ocasiones en la Catedral, el hombre con más títulos que cuenta con uno menos del récord de nueve de Martina Navratilova.

Su último partido fue en 2021, cuando cedió en cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Por lo tanto, el suizo planea una vuelta al circuito, tras recuperarse de dos operaciones en la rodilla, para finales de año. Tiene programado jugar la Laver Cup y el torneo de Basilea, su ciudad natal.

“Espero volver, una vez más”, dijo la leyenda de 40 años en la cancha central, de pie junto al resto de los campeones de Wimbledon. El dueño de 20 coronas de Grand Slam ha estado inactivo desde que sucumbió en los cuartos de final en Wimbledon hace un año. Además, mencionó que no había anticipado que su recuperación de una cirugía en la rodilla a la que se sometió el año pasado iba a tomar tanto tiempo. “La rodilla no me ha tratado bien”, concluyó.

*El cierre de la ceremonia fue a pura emoción

