Un salto a lo Cristiano Ronaldo y dos tantos más para escalar en la tabla histórica de goleadores de Boca: el gran partido de Pipa Benedetto

El primero de los goles del Pipa que abrió el marcador ante Tigre

Boca Juniors goleó 5-3 a Tigre en el partido por la tercera fecha de la Liga Profesional. Dos de los tantos del Xeneize los convirtió el delantero Darío Benedetto, uno de sus baluartes y que partido a partido enriquece su estadística con sus goles. Con los de esta noche, llegó a 57 anotaciones y se ubica entre los 23 máximos artilleros en la historia del club.

Benedetto fue el autor de tanto que abrió el marcador en La Bombonera, tras un salto que fue comparado con Cristiano Ronaldo, y luego concretó el último de su equipo y llegó a 57 goles en 97 presentaciones (promedio de 0,59 por encuentro) con la camiseta de Boca Juniors.

Ya en el partido por la Copa de la Liga ante Godoy Cruz dejó en el camino la marca del Chelo Delgado (50) en la tabla de máximos goleadores de la historia. Ahora superó a otros referentes como Alfredo Rojas (56), Ernesto Mastrángelo (56) y José Borello (51).

El Pipa, desde su vuelta al club, ya superó a Antonio Barijho, Diego Maradona, Severino Varela, Carlos Tapia; y ya se metió en soledad en el top 25 de los artilleros xeneizes.

El presente de Benedetto es inmejorable porque desde que volvió a ponerse la camiseta por la cual simpatiza lleva 12 goles en 21 partidos si se toma en cuenta todas las competiciones en las que participó, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Liga Profesional.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DE BOCA

La tabla de máximos goleadores históricos de Boca Juniors (Fuente: @Mavegol)

“Es algo que jamás me imaginé en la vida. Obviamente, soy sincero es lo que menos me importa (su cantidad de goles), pero siempre hace ruido que se empiecen a tachar jugadores que hicieron historia, Me llena de orgullo, pero siempre digo que lo importante que el equipo siga mejorando día a día”, declaró el atacante de 32 años.

“Fuimos muy contundentes, tuvimos otras chances que por ahí sobramos un poco las jugadas, pero creo que hicimos un gran partido”, agregó el Pipa.

El segundo gol de Benedetto que fue el último de Boca Juniors ante Tigre

El Pipa Benedetto regresó al club a principios de año y por ahora viene cumpliendo con las expectativas depositadas en él. En su primera etapa fue una fija en la delantera y en su retorno demostró un gran nivel y es uno de los preferidos de la afición boquense.

Boca Juniors ahora tercero en la tabla de la Liga Profesional con 6 puntos, a uno de Estudiantes y Newell’s. Viene buscando su mejor versión y fue corrigiendo su funcionamiento en los últimos meses que lo llevó a ganar la Copa de la Liga en la final que superó también a Tigre por 3-0 y clasificarse para los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que ganó su grupo y enfrentará en los octavos de final al Corinthians.

