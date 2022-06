Riquelme, sin filtro: las posibles llegadas de Vidal y Cavani, qué piensa del nuevo rol de Tevez DT y por qué no baja más al vestuario de Boca Juniors

* “Vidal y Cavani nacieron para jugar en Boca”, dijo Román

Luego de la goleada de Boca Juniors 5-3 ante Tigre y de los festejos en La Bombonera por obtención de la Copa de la Liga, Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de la institución, tomó la palabra en ESPN para hablar de la actualidad del Xeneize y dejó varios títulos.

“Pasan los días y los años y la gente me sigue dando mucho cariño y amor, eso es maravilloso, no tengo más que palabras de agradecimiento, me apoyan desde el día que decidieron que vuelva al club, solo digo muchas gracias”, prologó su intervención, casi como prefacio de un anuncio. Es que en los últimos días se venía rumoreando su regreso a los campos de juego como parte del equipo Senior. Sin embargo, terminó poniéndole fecha a su partido despedida: “A veces la cancha está grande, veo a la gente cantar mucho y digo ‘la pucha’, no sé si me animaría jugar un partido de fútbol, pero sí sigo teniendo las mismas sensaciones de cuando era jugador de fútbol. Tuve la suerte de jugar en muchos estadios, pero ninguno como éste”.

“A fin de año si Dios quiere haremos el partido despedida después de 8 años, me da un poco de vergüenza, espero no errarle a la pelota. Esperemos disfrutar y que la gente disfrute”, completó, añadiendo que se pondrá a punto “pateando un poco con los muchachos en Ezeiza”, donde, según su descripción, llega a mediodía y se marcha “a las 2, 3 de la mañana”. JRR10 advirtió que la fecha exacta será “cerca de Navidad, después de la final del Mundial, que es el 18 de diciembre y ojalá que esté Argentina”.

Sobre la actualidad de Boca, destacó: “Al hincha lo veo contento, a los jugadores lo veo bien, siempre pensando en seguir mejorando, porque se hacen cosas muy buenas, pero también se puede jugar mucho mejor. Se salió campeón en Córdoba, con un rival muy difícil como Tigre. Y no es fácil a los poquitos días volver a jugar otro campeonato, no tuvieron pretemporada. De a poco van agarrando ritmo y están acostumbrándose a ganar, que es muy bueno para nuestro club”.

LAS MEJORES DEFINICIONES DE RIQUELME

La promoción de juveniles que se destacan: Zeballos, Vázquez, Varela, Molinas y siguen las firmas

“Soy muy agradecido a los entrenadores en Inferiores, el año pasado fuimos campeones de la tabla general, están disfrutando mucho, trabajan con alegría. Hoy estaban los chicos Langoni y Taborda en el banco. Los técnicos han sido grandísimos jugadores y nos han dado grandísimas alegrías y hoy preparan a los jugadores de la mejor manera”.

“Tenemos jugadores en nuestro plantel con muchísimos partidos, si los chicos son inteligentes, van a aprender muchísimo. Yo no pienso mucho en que los podamos vender, si no en el trabajo que hacen en nuestro club”.

El mercado de pases

“Como les digo a los muchachos del Consejo, los felicité porque desde hace muchísimos años, cada vez que terminaba el campeonato, se hablaba de por qué no traen a éste o al otro. Los muchachos hicieron un buen trabajo, por eso no se habla. Hicieron un buen trabajo con el plantel, están muy comprometidos con nuestro club”.

¿Pueden convertirse en refuerzos Arturo Vidal y Edinson Cavani?

“ Vidal nació para jugar en este club, Cavani nació para jugar acá . Si se les puede pagar es otra cosa. Yo escucho muchas cosas y lo que se dice, me comentan. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, esos son jugadores estrellas, y uno siempre sueña con tenerlos. De ahí a que se haga realidad está más complicado. Siempre intentamos trabajar de la mejor manera y lo cuidamos mucho al club”.

“Hablo con muchos futbolistas, pero nosotros tenemos el cupo de extranjeros cubierto. Si vos me preguntás, ¿te gustaría que Messi juegue con la camiseta de Boca? Y sí. ¿Suárez? Y sí. Son estrellas. De ahí a que pase es otra cosa”.

¿La Libertadores se transformó en una exigencia?

“Ganar la Libertadores es un sueño, Boca es muy grande, lo que no podemos hacer es hacerle promesas a la gente. Sí le podemos prometer que al club lo vamos a cuidar, en dos años y medio estamos volviendo a ser un club de fútbol, la gente viene contenta, feliz a los partidos. Amo a mi club como lo aman ellos. No vamos a prometer otra cosa, sí que vamos a competir con todos, respetamos a todos los equipos y confiamos en los jugadores que tenemos. Y ojalá tengamos la suerte de seguir disfrutando”.

Lo que le demanda el día a día en el club

“Es lógico que cuando comenzamos las expectativas eran muy grandes, todos pensaban que teníamos que jugar muy bien, hacer muchos goles, y tenemos que tener tranquilidad. Nosotros no pateamos más una pelota, estamos en otro lugar. Tengo a mi mamá que habla muy poquito, y lo único que me dice es ‘tranquilidad, el que se enoja pierde. Hay que tener paciencia’. Y eso me quedó siempre. Sé que Boca es muy grande, tienen que hablar cada día, nosotros tenemos que mantener la calma, estamos seguros de lo que pretendemos. Van dos años y medio en los que disfrutamos mucho. Mis hijos lo tienen muy claro, cuando Agustín me pidió que volviera a club, les expliqué que me iban a ver poquito porque me iba a tener que dedicar al club. Los hinchas de Boca están contentos y eso es maravilloso”.

¿Volvió a pasar por el vestuario tras el revuelo que se armó tras la derrota ante Gimnasia?

“ No paso por el vestuario, a ver si después hablan tres días . La pasé bien en el entretiempo con Advíncula, él está bien después de lo que le pasó con Perú. No tengo más que palabras de agradecimiento con los jugadores”.

El rol de Tevez como DT: ¿será el próximo técnico de Rosario Central?

“Nosotros, cuando llegamos al club, acuérdense que pensaban que Carlitos no iba a continuar. Y yo separo las cosas, amo a mi club, a los ídolos hay que cuidarlo. Me senté con él, no estaba jugando, con Alfaro y Guillermo estaba sin jugar. Me senté con él y le dije que no podía irse así, tenía que irse jugando a la pelota, estaba convencido de que podía hacerlo bien. Le dije que cada 15 días podía tener el cumpleaños más grande, con 50 mil, 60 mil personas. Y lo disfrutó cada 15 días, nos hizo muy felices, teníamos la ilusión de que continuara, dijo que no quería continuar, le di un abrazo muy grande. Si desea ser entrenador, le deseo lo mejor”.

Cómo ve a la selección argentina de cara al Mundial de Qatar

“El equipo está para competir con los mejores, si empezamos con eso de que es candidato, todo lo que se haga es poco. Argentina tiene una ventaja, que juega como un equipo, no como una Selección, y es difícil . Ya se conocen, manejan los partidos y tienen al mejor del mundo”.

