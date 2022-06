Los Warriors se impusieron a los Celtics y quedaron a una victoria de hacer historia en la NBA

Los Golden State Warriors lograron ganar como local a Boston Celtics por 104-94 en el quinto duelo de los Play-offs de la final de la NBA y con este triunfo dieron vuelta la eliminatoria a su favor con un resultado de 3-2.

Esta victoria también los colocó a tan solo una más para llevarse su cuarto anillo en ocho años. La historia de la NBA dice que, en las series que llegan 2-2 al cuarto encuentro, el equipo que vence en el quinto partido termina ganando la eliminatoria en un 82 % de las ocasiones.

El primer cuarto estuvo liderado por los jugadores de Golden State Warriors, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 y alcanzaron una diferencia de 16 puntos (24-8) hasta concluir con un 27-16. Tras esto, durante el segundo cuarto Golden State Warriors acrecentó su diferencia y llegó a ir ganando por 14 puntos (32-18) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 24-23. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 51-39 en el marcador.

Los Warriors están a una victoria de obtener su cuarto anillo (USA Today Sports)

El tercer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, el cual finalizó con un resultado parcial de 24-35 y 75-74 de total. Por último, en el último cuarto los jugadores del equipo local incrementaron de nuevo su diferencia, llegaron a ir ganando por 16 puntos (102-86) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 29-20, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 104-94 a favor del equipo local.

En el transcurso del partido destacaron Andrew Wiggins y Klay Thompson por su participación en el encuentro, tras conseguir 26 puntos, dos asistencias y 13 rebotes y 21 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jayson Tatum y Jaylen Brown por sus intervenciones en el partido, con 27 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes y 18 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes respectivamente.

Boston Celtics está obligado a ganar en su casa y llevar la definición al séptimo juego (USA Today Sports)

“Hemos estado en esta situación antes. Así que esto no se ha terminado. Tenemos que ganar el jueves. Eso es todo de lo que tenemos que preocuparnos ahora mismo”, advirtió Jayson Tatum y agregó: “Lo he dicho en el pasado. Más nos vale tener confianza, ¿no? No tenemos que ganar dos partidos en un día. Solo tenemos que ganar un partido el jueves (para forzar el séptimo encuentro)”

El sexto partido de las Finales, que podría ser definitivo si los Warriors consiguen la victoria, se jugará el jueves en el TD Garden de Boston (EE.UU.). Si se necesitara un séptimo encuentro para decidir el campeón, Warriors y Celtics se verían las caras el domingo en San Francisco (EE.UU.).

“Sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que ese edificio (el TD Garden de Boston) es un ambiente diferente”, reconoció Curry con respecto al sexto juego y añadió: “Se trata de salir y ejecutar, tratar de encerrar tus emociones sabiendo lo difícil que es un partido para cerrar una serie. Tuvimos oportunidades en series previas que, en el primer partido para cerrarlas, tuvimos algunos problemas. Pero creo que nuestra energía, especialmente en los últimos dos partidos, ha sido increíble”.





