Temperaturas bajo cero en el norte del país: el clima para este sábado 23 de mayo

Bajas temperaturas durante las primeras horas de este sábado 23 de mayo (Crédito: Cuartoscuro)

Para las primeras horas de este sábado, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango, así como temperaturas de 0 a 5 grados en regiones altas de Baja California y Chihuahua.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las condiciones frías estarán acompañadas de posibles bancos de niebla y ambiente gélido durante la madrugada y el amanecer, principalmente en áreas montañosas.

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A pesar de estas bajas temperaturas en el norte del país, el calor seguirá dominando en gran parte del territorio mexicano.

Continuará ambiente caluroso en gran parte de México

Peatones caminan bajo un sol abrasador por las calles de la Ciudad de México, buscando refrescarse mientras la urbe experimenta una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico indica que persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana debido a la onda de calor que afecta diversas entidades.

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Los estados donde continuará este fenómeno son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De acuerdo con el reporte, las zonas más afectadas por las altas temperaturas serán:

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Sinaloa: centro y sur

Nayarit: norte y sur

Jalisco: centro, sur y suroeste

Colima: norte y este

Michoacán: centro y suroeste

Guerrero: noroeste, sur y sureste

Morelos: sur

Puebla: suroeste

Veracruz: centro

Oaxaca: centro, sur y este

Chiapas: norte, centro y oeste

Campeche: norte

Yucatán: oeste

Finaliza onda de calor en Durango

Onda de calor en Durango (FUENTE Industrial Realty Group, LLC)

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda de calor finalizará a partir de este sábado en Durango, aunque todavía persistirán condiciones frías durante las primeras horas del día en zonas serranas de la entidad.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Asimismo, se exhortó a quienes habitan en regiones montañosas a protegerse del frío durante la madrugada y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.