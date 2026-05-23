México

Temperaturas bajo cero en el norte del país: el clima para este sábado 23 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional

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La información fue dada a conocer por Protección Civil de la CDMX.
Bajas temperaturas durante las primeras horas de este sábado 23 de mayo (Crédito: Cuartoscuro)

Para las primeras horas de este sábado, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango, así como temperaturas de 0 a 5 grados en regiones altas de Baja California y Chihuahua.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las condiciones frías estarán acompañadas de posibles bancos de niebla y ambiente gélido durante la madrugada y el amanecer, principalmente en áreas montañosas.

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A pesar de estas bajas temperaturas en el norte del país, el calor seguirá dominando en gran parte del territorio mexicano.

Continuará ambiente caluroso en gran parte de México

Varias personas caminan por una calle soleada en la Ciudad de México, con edificios coloniales, vehículos y un autobús blanco en un día caluroso.
Peatones caminan bajo un sol abrasador por las calles de la Ciudad de México, buscando refrescarse mientras la urbe experimenta una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico indica que persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana debido a la onda de calor que afecta diversas entidades.

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Los estados donde continuará este fenómeno son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De acuerdo con el reporte, las zonas más afectadas por las altas temperaturas serán:

  • Sinaloa: centro y sur
  • Nayarit: norte y sur
  • Jalisco: centro, sur y suroeste
  • Colima: norte y este
  • Michoacán: centro y suroeste
  • Guerrero: noroeste, sur y sureste
  • Morelos: sur
  • Puebla: suroeste
  • Veracruz: centro
  • Oaxaca: centro, sur y este
  • Chiapas: norte, centro y oeste
  • Campeche: norte
  • Yucatán: oeste

Finaliza onda de calor en Durango

Onda de calor en Durango (FUENTE Industrial Realty Group, LLC)
Onda de calor en Durango (FUENTE Industrial Realty Group, LLC)

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda de calor finalizará a partir de este sábado en Durango, aunque todavía persistirán condiciones frías durante las primeras horas del día en zonas serranas de la entidad.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se exhortó a quienes habitan en regiones montañosas a protegerse del frío durante la madrugada y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

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