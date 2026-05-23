Crimen y Justicia

Condenaron a una médica por la muerte de un estudiante que sufrió una falla multiorgánica tras su viaje de egresados

Thomas Octavo murió un día después de haber sido atendido por la acusada en una guardia de Valentín Alsina. La Justicia consideró que, con el tratamiento indicado, se hubiera evitado el desenlace

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Thomas Octavo durante su viaje de egresados en Bariloche (Gentileza: Río Negro)
Thomas Octavo durante su viaje de egresados en Bariloche (Gentileza: Río Negro)

Una médica fue condenada a tres años de prisión condicional y a diez años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, tras haber sido encontrada culpable de cometer el homicidio culposo de Thomás Octavo. La víctima era un adolescente de 17 años que murió en octubre de 2022, poco después de que regresara de su viaje de egresados en Bariloche.

La sentencia fue homologada este viernes a la mañana en el marco de un juicio abreviado. Durante la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la calificación legal y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

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Junto con la pena de prisión condicional, la condenada deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia o teléfono y presentarse periódicamente ante el organismo de control correspondiente.

Aunque la inhabilitación dispuesta le impedirá ejercer la medicina clínica y realizar guardias médicas, la médica podrá continuar con el ejercicio de su especialidad de psiquiatría. Por su parte, la querella acompañó el acuerdo alcanzado, resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía durante la investigación, brindando apoyo a la madre del adolescente en el proceso judicial.

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Además de la prisión condicional y la inhabilitación, la condenada deberá cumplir una serie de normas
Además de la prisión condicional y la inhabilitación, la condenada deberá cumplir una serie de normas

Al homologarse el acuerdo, el juez consideró acreditadas múltiples infracciones al deber de cuidado y sostuvo que la evidencia permitía concluir que una atención médica adecuada “muy probablemente hubiera cambiado el destino” del joven. También destacó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la imputada durante la audiencia.

No obstante, la sentencia aún no quedó firme, ya que las partes no renunciaron durante la audiencia a los plazos legales para eventuales impugnaciones. Minutos después, estaba prevista una audiencia de control de acusación respecto de otras personas imputadas en el legajo —un coordinador y quien manifestó ser médico sin serlo—, pero la instancia fue suspendida a pedido de una defensora pública penal, en función del procedimiento abreviado homologado previamente respecto de la médica.

El caso se desencadenó luego de que el joven muriera el 25 de octubre de 2022 debido a una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por Streptococcus Pyogenes. Para la Fiscalía, la muerte fue consecuencia de omisiones en la atención médica durante la evolución de la enfermedad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, a la médica condenada se le atribuyó haber atendido al adolescente el 24 de octubre de 2022 en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires.

El adolescente murió un día después de haber sido atendido por la médica acusada (Gentileza: El Cordillerano)
El adolescente murió un día después de haber sido atendido por la médica acusada (Gentileza: El Cordillerano)

Aunque la familia informó síntomas graves y persistentes, la profesional omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos. Por este motivo, los investigadores consideraron que esta conducta no se ajustó a la práctica médica esperable ante el cuadro clínico presentado por el paciente.

En línea con esto, los informes periciales incorporados al legajo concluyeron que una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno con antibióticos podrían haber modificado el curso de la enfermedad. Esto fue respaldado por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas, la historia clínica, la epicrisis de la Clínica Santa Bárbara y los informes del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo de Investigación Forense.

Durante el proceso también declararon la madre y otros profesionales médicos que participaron en la atención posterior del joven, quienes describieron la evolución del cuadro clínico y las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se investigó en Bariloche porque los primeros hechos vinculados al caso ocurrieron durante el viaje de egresados en esa ciudad, donde el adolescente inició los síntomas y recibió las primeras atenciones.

De hecho, inicialmente, existió un conflicto de competencia con la justicia bonaerense. Hasta que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), finalmente, declinó la investigación a favor de la justicia rionegrina.

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