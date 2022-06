El show de Di María ante Italia: el gol que retiró a Chiellini y los dos tiros que provocaron la ovación

*El gol de Di María ante Italia

Ángel Di María volvió a brillar con la selección argentina este miércoles en la Finalissima que la selección argentina le ganó a Italia en Wembley. El extremo que se despidió hace algunos días del PSG marcó el segundo tanto del equipo y además protagonizó dos acciones ofensivas espectaculares que pusieron de pie a los espectadores.

El Fideo marcó el 2-0 tras un gran contragolpe del combinado albiceleste que contó con una asistencia perfecta de Lautaro Martínez entre líneas que dejó pagando a Giorgio Chiellini. El zaguero italiano, que hoy disputó su último partido con la camiseta de su país, no llegó a cortar ese balón y terminó corriendo atrás de Di María, pidiendo al cielo que la acción no termine en gol. Sin embargo, el argentino no falló y, como en la Copa América contra Brasil, se la picó al arquero para desatar la locura.

Chiellini, histórico zaguero italiano, no salió al campo de juego para disputar la segunda mitad y de esa manera esa imagen corriendo detrás de Di María, será la última suya con la camiseta del combinado europeo.

En el complemento, el hombre surgido de Rosario Central y que seguramente fiche para la Juventus, volvió a aparecer en dos jugadas claras. La primera, la comenzó él con una salida desde el fondo y un cambio de frente desde su propia área cuando parecía ahogado entre las marcas. El rosarino definió el ataque al aparecer en ataque por izquierda y buscar un tiro a colocar al segundo palo que, tras un desvío, fue tapado de manera brillante por Gianluigi Donnarumma.

De ese tiro de esquina, llegó la otra. Lionel Messi ejecutó el córner y, en lugar de lanzar al pelota al área, buscó a Di María para que este, de volea, sacuda fuerte desde la medialuna del área. Desafortunadamente para él, el remate le salió al medio y el arquero italiano pudo rechazarlo.

*Los dos remates impresionantes de Di María en La Finalissima

Con esos dos disparos, el número 11 se llevó la ovación de los miles de argentinos que estuvieron en Wembley apoyando el equipo de Lionel Scaloni que brilló en la cancha y dejó una grata imagen de cara al Mundial de Qatar. Cabe recordar que el domingo se medirá en un amistoso con Estonia y luego tendrá dos compromisos en septiembre, uno pendiente contra Brasil y el otro, un amistoso a definir.

Gracias a esta actuación, la Argentina se impuso 3 a 0 y cosechó el 21ª trofeo de su historia. Además, es el segundo con Scaloni como técnico.

