La patada de Rodrigo De Paul a Cristiano Ronaldo y la reacción del argentino luego de ser amonestado: “No llorés”

El golpe del ex Racing y su diálogo con CR7 tras la sanción

Atlético Madrid dio el golpe en Old Trafford: derrotó 1-0 al Manchester United y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. el gol lo anotó el brasileño Renán Lodi, luego de una jugada que se inició en un pase largo de Rodrigo de Paul, una de las grandes figuras del encuentro.

El mediocampista ex Racing y Udinese, de 27 años, fue el segundo futbolista en campo que mayor cantidad de balones tocó (59, sólo detrás del mexicano Herrera), recuperó cinco pelotas, y tuvo un 82% de precisión en los pases. Además, fue el que más remates al arco ejecutó de su equipo (dos, uno de ellos propició una gran atajada de De Gea) y el que más pases completó en el último tercio de la cancha (7).

El campeón de la última Copa América con la selección argentina protagonizó un particular duelo con Cristiano Ronaldo. Sobre el final del primer tiempo, De Paul le cometió una infracción al portugués junto al lateral. El delantero saltó como si la falta hubiera sido violenta, aunque no pareció.

El árbitro inmediatamente le mostró la tarjeta amarilla, pero incluso antes de protestarle, el volante comenzó a perseguir a CR7, haciéndole gestos con la mano, como marcándole que exageró. La leyenda ex Real Madrid y Juventus lo esquivó y empezó a correr, pero De Paul no abdicó, siempre con una sonrisa irónica. “No te toqué, no te toqué, no llorés”, le dijo, repetidamente.

Sin embargo, la sanción ya estaba decretada. Al final, el que celebró fue el argentino, mientras que Cristiano, de 37 años, corrió la misma suerte que otras estrellas como Lionel Messi o Neymar, quienes también quedaron en el camino en octavos de final de la competencia a nivel clubes más prestigiosa de Europa.

El video con la patada y la reacción de Rodrigo se convirtió en viral, azuzado por los fanáticos de la Selección, que recordaron la amistad del volante con Lionel Messi, antagonista de CR7 durante los últimos 15 años.

Tras la caída, Ronaldo se marchó hacia los vestuarios en silencio, meneando la cabeza en señal de incredulidad: había apostado mucho en su regreso al United, para volver a pelear la Champions league, algo que no sucedió.

“Fue un partido muy estable, muy regular. Hay que destacar absolutamente el trabajo colectivo. Fue fantástico. Para el club estar entre los ocho mejores es fantástico. Ponernos a hablar de un solo jugador no estaría bueno porque fue un esfuerzo general. El equipo sabía lo que tenía que hacer ante la recuperación de la pelota. Ellos son un equipo con muchísimas individualidades. Son muy buenos, pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida. El equipo lo logró y sufrió lo que hay que sufrir contra un Manchester United en octavos de Champions”, analizó lo ocurrido el Cholo Simeone.

