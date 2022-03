El gesto de Cristiano Ronaldo y el festejo esquivando proyectiles de Simeone tras el triunfo de Atlético de Madrid sobre Manchester United

*El gesto de Cristiano y la corrida de Simeone

El Atlético de Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Champions League tras imponerse 1-0 con gol de Lodi al Manchester United en Old Trafford luego de haber igualado 1 a 1 en el Wanda Metropolitano. De esta manera, Diego Simeone consiguió superar un nuevo reto en su gloriosa etapa como entrenador del cuadro español, mientras que Cristiano Ronaldo pudo haber jugado su último partido en esta competencia.

Apenas el árbitro pitó el final y decretó el triunfo del Colchonero, la cámara de la transmisión oficial tomó la reacción del delantero portugués, quien agachó la cabeza y en silencio hizo gestos de reprobación. Esta no fue una noche para el recuerdo del ex artillero del Real Madrid, quien no contó con situaciones claras de gol y no fue determinante para un equipo inglés que apenas inquietó a Oblak y estuvo lejos de mostrar un juego que enamore a sus fans.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United esta temporada para luchar por títulos como el de la Champions y ahora se encuentra en un club que fue eliminado en octavos y que marcha quinto en la Premier League y con serio riesgo de no clasificarse a la próxima edición del certamen internacional. Por eso, a sus 37 años, éste pudo haber sido el último partido de CR7 en la Champions.

Diego Simeone corre rumbo al vestuario mientras los futbolistas del Atlético celebran en Old Trafford (Reuters)

La otra cara del resultado la dio Simeone, quien apenas terminó el partido corrió -como suele hacerlo- rumbo al túnel para dirigirse al vestuario. La corrida del Cholo fue acompañada por una decena de proyectiles, la mayoría vasos y botellas, lanzados desde las gradas de Old Trafford por los aficionados locales, en una muestra de la falta de respeto y educación de los aficionados británicos. Afortunadamente ninguno le acertó al argentino.

Atlético de Madrid se suma de esta forma al Benfica, que eliminó al Ajax por 3-2 en el resultado global, al Manchester City, Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. El miércoles, Chelsea defenderá el 2 a 0 ante el Lille obtenido en Londres, mientras que Juventus y Villarreal destrabarán en Italia el 1 a 1 cosechado en España. El viernes, con los ocho clubes con boleto en mano, se celebrará el sorteo que definirá los cruces de cuartos.

