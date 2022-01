El paso a paso de la vuelta de Darío Benedetto a Boca: el llamado clave de Juan Román Riquelme

La vuelta de Darío Benedetto ha revolucionado al Mundo Boca. El desembarco del delantero de 31 años ilusiona a los hinchas del Xeneize de cara a los importantes desafíos que tendrá el equipo dirigido por Sebastián Battaglia en 2022. Lo que pocos sabían era que este movimiento del mercado de pases, uno de los más resonantes del fútbol argentino, había comenzado a gestarse hace ya algunos meses.

“Recibí un llamado de Román (Riquelme) el año pasado, en el cual él me preguntaba qué tenía pensado porque el Olympique de Marsella no me iba a tener en cuenta y me quería dar a préstamo. Yo le dije que tenía la posibilidad de estar en la Liga de España y quería probar lo que se sentía eso”, contó el Pipa, haciendo público que los contactos con el vicepresidente de Boca, que también integra el Consejo de Fútbol del club, habían comenzado incluso antes de su paso por el Elche.

La poca continuidad en el conjunto ibérico hizo que Benedetto cambiara su opinión sobre la posibilidad de regresar a la ribera. “Cuando no tuve los minutos que realmente necesitaba y no me sentía importante dentro del equipo, agarré el teléfono y lo llamé a Román”, reconoció el futbolista.

El Pipa fue presentado en su segundo ciclo como jugador de Boca (@fotobairesarg)

Y, finalmente, el futbolista que este viernes se hizo presente en La Plata para ver el amistoso de Boca ante Universidad de Chile, recalcó: “Lo hablamos con mi esposa y no dudamos para nada. La decisión fue con el corazón, sin pensar en cómo está el país ni nada. Estoy contento y no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión que tomé”.

El Pipa aterrizó en el país el jueves, rápidamente se realizó la revisión médica y saludó a sus nuevos compañeros. Durante las últimas horas, el club hizo oficial el fichaje y por la tarde se realizó la presentación con una conferencia de prensa en la Bombonera. Su llegada ilusiona a los hinchas ya que, en su primer ciclo en el club, que se desarrolló entre 2016 y 2019, disputó 71 encuentros, en los que marcó 40 goles y brindó 14 asistencias. Además conquistó tres títulos: dos campeonatos locales y una Supercopa Argentina.

Surgido de Arsenal de Sarandí, Benedetto tuvo pasos por Defensa y Justicia y Gimnasia de Jujuy. Luego desembarcó en México, donde jugó para Xolos de Tijuana y América. Tras su destacado ciclo en Boca dio el salto a Europa para vestir las camisetas de Olympique de Marsella y Elche. Este será su segundo ciclo en el Xeneize.