Gallardo fue autocrítico, pero resaltó la reacción de River Plate ante Independiente: “Diezmados, le empatamos a un rival que va a ser protagonista”

Marcelo Gallardo valoró la reacción de River Plate ante Independiente, con el que empató 1-1 en el estadio Monumental por la décima fecha de la Liga Profesional.

“El análisis es muy claro. El primer tiempo no hicimos pie, ellos estuvieron mejor, nos presionaron y fueron más precisos y dinámicos con la pelota. Nosotros no tuvimos muchas respuestas y nos fuimos al descanso sabiendo que había que mejorar y cambiar la postura”, comenzó su análisis el Muñeco en la conferencia de prensa. “En el segundo tiempo sí tuvimos una postura diferente, con un Independiente que se replegó un poco y así llegamos al empate. Fue muy marcado el partido, un tiempo para cada uno”, afirmó.

El entrenador de River Plate se mostró autocrítico, sin embargo resaltó que se le pudo empatar a un equipo que será animador del torneo. “Va a estar ahí, en la disputa del campeonato. Nosotros con todos los inconvenientes que tuvimos estas últimas semanas para armar el equipo, estos 4 de 6 puntos que sacamos con toda esa problemática, nos va a venir bien para cuando recuperemos a los jugadores. Tendremos un equipo más completo, por lo menos hasta que venga nuevamente la próxima fecha FIFA”, continuó.

Vale recordar que el Millonario sufrió la ausencia de al menos diez jugadores, entre lesionados, suspendidos y convocados a las distintas selecciones. Así y todo, le ganó a Sarmiento en Junín sobre la hora y logró un empate frente a Independiente, que buscaba sumar de a tres para alcanzar al cima del campeonato.

“Peor de lo que jugamos en el primer tiempo lo íbamos a hacer. No debíamos quedarnos con esa impresión o imagen y teníamos que reaccionar y empezar a resolver mejor las situaciones con y sin pelota. Tener una postura diferente. Sabíamos que el rival nos iba a proponer, tuvo esa primera media hora muy buena, no nos sorprendió, pero no supimos resolverlo. Nos hicieron el gol y estuvimos ahí medio sin reaccionar”, fue su crítica al equipo.

Sin embargo, de inmediato aclaró: “Después cambiamos y quedó otra imagen. Con un equipo muy diezmado y con muchos problemas, ante uno los que va a ser protagonista del torneo, le pudimos empatar y mostrando una imagen diferente a la que fue en el primer tiempo”.

Gallardo retomó la situación que le tocó vivir por la baja de muchos jugadores por lesiones y convocados en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas: “Me gustaría pelear en igualdad de condiciones, pero aún así, con estos puntos que sacamos, por lo menos nos permitirán sacar aire y tomar con mayor optimismo lo que venga”.

En relación a Franco Armani, convocado por el seleccionado argentino, el Muñeco adelantó que el arquero se someterá a estudios por una molestia en la rodilla derecha. Por último, apuntó que el receso les vendrá “muy bien” a sus futbolistas. ”Hay que recuperar aire, energía, lesionados, y después de todo eso vamos a tener más energía y optimismo para lo que venga. No fue fácil sortear esta etapa porque dimos ventajas”, cerró Gallardo.

