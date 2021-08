“El América no puede poner en la alineación a un hombre que pasó una noche en prisión”: Faitelson

Renato Ibarra podría volver a jugar con las Águilas después de que se anunciara la baja de Leonardo Suárez por una lesión en el tobillo que lo dejará fuera de la temporada. De inmediato, la posibilidad del regreso del ecuatoriano se volvió polémica por sus antecedentes con la justicia.

Ante esta situación, el comentarista de ESPN David Faitelson criticó fuertemente a los de Coapa, y los juzgó por los valores que representarán en caso dado de registrar al ecuatoriano para el torneo en curso.

“Hay cosas que el América no puede hacer, por lo que representa, por ser un club grande, importante, lleno de tradición y gloria en el futbol mexicano. El América no produce ni tabiques, ni cemento, ni refrescos, ni lápices. El América es un equipo que representa los intereses de una televisora muy grande, el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo.”

A pesar de que en marzo de 2020 el jugador enfrentó un proceso legal por violencia familiar en contra de su esposa, la institución americanista podría olvidar el tema para darle una segunda oportunidad. La escuadra dirigida por Santiago Solari podría tenerlo de vuelta y ocupar el lugar de Leo Suárez.

El centrocampista ecuatoriano es trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar en 2020. EFE/ José Pazos/Archivo

“El América no puede poner en la alineación a un hombre que pasó una noche en prisión por golpear cobardemente a una mujer embarazada. Increíble además en un país como México con uno de los más altos índices de feminicidios en todo el mundo, ¿qué tipo de mensaje envía a través de esta situación?”.

Cuando ocurrió el arresto, la propia institución azulcrema se deslindó del jugador y compartió un comunicado oficial en donde se deshacía de responsabilidades relacionadas con Renato Ibarra, pues argumentaron que sus acciones no formaban parte de los valores sociales del club.

“No sé qué tiene en la cabeza el presidente del América, los vicepresidentes, el mismo Santiago Solari. Solari viene aparentemente de un club como el Real Madrid que también representa valores e ideales y no puede de pronto decir quiera a tal jugador sabiendo los antecedentes que tiene fuera del campo.”

El debate en redes sociales no se hizo esperar, pues las diferentes opiniones dividas sobre la situación del futbolista causaron que se volviera tendencia el nombre de Renato Ibarra. Algunos aficionados tundieron al periodista pues se le recordó la profesión que tiene y su constante repudio contra América.

Santiago Solari y David Faitelson (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el analista deportivo se ha mantenido al margen de mostrar su favoritismo por algún equipo, en redes sociales se especuló que Faitelson tiene cierto “desprecio” por el conjunto azulcrema, por lo que cada que dice un comentario en contra de la institución es criticado fuertemente por los aficionados.

“Yo no tengo nada contra Renato Ibarra, absolutamente nada. Me parece un jugador maravilloso, marca la diferencia en el campo de juego, pero por lo que hizo no puede jugar en un club como el América. Puede ser el Atlas, puede ser otro equipo que le haya abierto las puertas, pero el América es un club diferente, histórico, no puede darse ese tipo de libertades irresponsables y vergonzosas”, concluyó el comentarista.

