Así desmintió Jürgen Damm el supuesto rechazo al América por Nico Castillo

Jürgen Damm habría rechazado al América en un intercambio por Nico Castillo (Fotos: Instagram @jurgendammr25//Twitter @History_America)

El mercado de transferencias sigue abierto alrededor del mundo y en México, el Club América es uno de los que más trabajo tiene en los despachos, ya que la directiva encabezada por Santiago Baños tiene la tarea pendiente de colocar a dos jugadores extranjeros que ya no entran en el límite impuesto por la Liga MX.

Los principales objetivos de salida eran Nico Castillo, Renato Ibarra y Nicolás Benedetti; sin embargo, a un mes de que llegue la fecha límite para inscribir jugadores, el cuadro azulcrema no ha podido desprenderse de este excedente de jugadores. En consecuencia, los refuerzos del extranjero que pretendía Santiago Solari no han podido ser concretados para reforzar la plantilla.

Debido a que el Club América tenía la intención de mejorar y ofrecer variantes al extremo derecho del equipo, varios nombres comenzaron a sonar para incorporarse a las Águilas; sin embargo, ninguno tan claro como el de Jürgen Damm, el delantero mexicano que milita en el Atlanta United.

Jürgen Damm habría rechazado al América en un intercambio por Nico Castillo (Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports)

De acuerdo con el consagrado reportero de ESPN, John Sutcliffe, el América intentó matar dos pájaros de un tiro, o incluso hasta tres, ya que intentaron intercambiar a Nicolás Castillo por Jürgen Damm con el conjunto estadounidense, para que de esta forma reforzaran el extremo diestro, dieran salida a uno de sus jugadores extranjeros y encima firmaran a un mexicano que no ocupe esa plaza.

“Hace unos días habían estudiado la posibilidad de mandar a Nico Castillo al Atlanta United de la MLS por Jürgen Damm, pero me dicen que Jürgen está feliz de la vida viviendo en Atlanta y no estuvo de acuerdo, entonces esa fue una de las opciones, pero no se dio”, afirmó Sutcliffe en SportsCenter y a través de sus redes sociales.

Con este resultado se cayó una de las posibilidades más reales que tuvieron las Águilas de dar salida a uno de los 12 “No Formados en México” que tiene dentro de su nómina, cuando el límite permitido por la liga para la temporada 2021-2022 es de apenas 10 extranjeros.

Jürgen Damm habría rechazado al América en un intercambio por Nico Castillo (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Minutos más tarde, el propio Jürgen Damm confirmó el acercamiento por parte del cuadro azulcrema; sin embargo, negó que él haya sido quien declinara la oferta y se limitó a decir que la negociación simplemente no se finiquitó, no sin antes dedicarle algunos elogios al América.

“Hola John Sutcliffe. En ningún momento me negué, simplemente no se dieron las cosas, considero al Club América un equipo muy grande e importante al cual le tengo un gran respeto. Saludos”, afirmó Damm a través de su cuenta de Twitter.





*Información en desarrollo